Предприятие в Шарканском районе Удмуртии оштрафовали за нарушения при применении пестицидов

Предприятие в Шарканском районе Удмуртии оштрафовали за нарушение правил применения и обращения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

По данным проверки, предприятие разместило в местной газете объявление о проведении химобработки полей на землях Ляльшурского и Сосновского территориальных отделов. Однако в представленных данных не указали классы опасности пестицидов, сведения об их свойствах и рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. При проведении мониторинга системы «Сатурн» установлено отсутствует информация о наличии названия и остатков пестицидов, способе и дозировке применения, а также дате запланированных работ. Это нарушает федеральное законодательство.

В отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ст. 8.3 КоАП РФ. В результате организации вынесли штраф в размере 10 тыс. руб.

Напомним, в июле прошлого года пасечники сообщали о гибели пчел из-за применения сельхозпроизводителями пестицида на полях вблизи пасек. Такие инциденты происходили также в 2021, 2020 и 2019 годах.