Суд отказал Андрею Косилову в иске к агрохолдингу «Равис»

Арбитражный суд Челябинской области отказал бывшему заместителю губернатора Андрею Косилову в признании недействительным решения общего собрания АО «Равис-птицефабрика Сосновская» от 30 июня 2021 года. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Решение суда пока не опубликовано.

Андрей Косилов направил иск к АО в январе этого года. По данным ЕГРЮЛ, 30 июня 2021 года общее собрание акционеров агрохолдинга утвердило изменения в уставе компании. Что именно поменялось в документе, в материалах арбитражного дела не раскрывалось.

С июля 2011-го до июля 2022 года Андрей Косилов был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», 100% которого принадлежат одноименному акционерному обществу. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2016 год, 37,49% уставного капитала АО «Равис-птицефабрика Сосновская» принадлежала Андрею Косилову.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона сейчас рассматривает иск ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» о взыскании с бывшего вице-губернатора убытков в размере 73,1 млн руб. Суд принял обеспечительные меры и арестовал имущество господина Косилова на сумму 73,1 млн руб. Очередное заседание по делу назначено на 25 июля.

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