Власти Татарстана утвердили положение о подготовке средств защиты от ЧС

В Татарстане утвердили положение о подготовке сил и средств защиты жителей от ЧС. Постановление об этом подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

В рамках защиты жителей от ЧС будет проводиться комплекс мероприятий по приобретению знаний и практических навыков, формированию морально-психологических качеств, которые нужны для успешных аварийно-спасательных операций и других работ по ликвидации ситуаций.

В постановлении говорится, что для проверки сил и средств защиты жителей Татарстана от чс в регионе проходят различные специальные учения и тренировки в соответствии с рекомендациями.

"Ъ-Казань"