Не вооружен и безопасен

Экономический комитет Пермской городской думы отправил на доработку проект создания городского центра общественной безопасности, инициированного главой города. К документу поступили замечания от управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты. Депутаты посчитали, что необходимо более детально проработать полномочия создаваемой структуры. Было принято решение доработать идею, но не отказываться от нее совсем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня на заседании экономического комитета Пермской городской думы был рассмотрен проект решения о создании МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ). Инициатором создания учреждения выступил глава Перми Алексей Демкин. Проект решения на заседании комитета представил начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми Алексей Туров. Он пояснил, что проект предполагает внесение изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сфере перераспределения полномочий от департаментов транспорта и благоустройства в пользу департамента общественной безопасности. Предлагаемый проект направлен на актуализацию контрольных функций для противодействия незаконных действий в сфере благоустройства, транспортного обслуживания населения, платных парковок.

«Наделение департамента указанными полномочиями обусловлено необходимостью снижения правонарушений на территории города Перми и сохранения муниципального имущества, расположенного в местах общего пользования»,— пояснил господин Туров. Реализация новых функций департамента предполагается через создание нового учреждения «Центр обеспечения безопасности города Перми». Алексей Туров рассказал, что при подготовке проекта решения был изучен опыт создания подобных учреждений в Уфе и Казани. Однако авторы проекта не стали полностью копировать полномочия учреждений в других городах, а сосредоточились только на тех задачах, которые актуальны для Перми.

«Сотрудники МКУ ЦОП будут в форменной одежде, что также будет оказывать воздействие на потенциальных нарушителей и служить профилактикой правонарушений. Ожидаемый эффект — повышение уровня общественной безопасности на территории города Перми, в том числе при проведении культурно-массовых мероприятий, снижение количества граффити, сохранение фасадов зданий, снижение количества безбилетников на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, снижение количества автомашин с закрытыми номерами, повышение уровня оплаты платных парковок и снижение уровня вандализма в отношении муниципального имущества. Конечная цель МКУ — выработка законопослушного поведения у наших граждан и гостей краевой столицы»,— подытожил господин Туров.

Предполагается, что штатная численность нового учреждения составит 183 человека,150 из которых будут непосредственно работать инспекторами. Сотрудники будут переведены из контрольно-ревизионной службы МКУ «Гортранс» и технической инспекции. Затраты на создание новой структуры авторы проекта оценили в 1 млн руб. в этом году, и 11 млн руб. понадобятся в 2024-м. Эти средства будут направлены на приобретение формы для сотрудников и покупку видеорегистраторов.

На проект решения поступило отрицательное заключение управления экспертизы и аналитики думы и контрольно-счетной палаты города Перми. Об этом сообщил член комитета ПГД по экономическому развитию Константин Бусовиков. Он отметил, что к проекту есть замечания финансового и содержательного характера. «Отмечается, что принятие проекта решения не обосновано. По ряду вопросов требуются разъяснения администрации. Эксперты предлагают проект решения отклонить»,— заявил Константин Бусовиков. У депутатов также возникли вопросы по численности новой структуры и полномочиям, которыми будут обладать инспекторы нового учреждения.

Председатель экономического комитета Арсен Болквадзе отметил, что этот вопрос обсуждался на совете думы, а глава Перми Алексей Демкин провел рабочую встречу, на которой обсудил вопрос с экспертами. В результате в мэрии согласились, что проект нуждается в доработке. Поэтому было предложено не отклонять его, а отправить на доработку.

Как пояснил господин Болквадзе, предложено рассмотреть проект после летнего перерыва. За это время, предполагает депутат, будет проведена совместная работа с экспертами и все вопросы будут сняты. В результате единогласным решением экономического комитета гордумы было принято решение продолжить рассмотрение этого вопроса после летних каникул.

Ирина Суханова