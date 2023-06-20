В Тамбовской области остаются около 1,7 тысячи вынужденных переселенцев из новых регионов РФ

20 июня из Тамбова проводили 30 жителей Мариуполя, которые решили вернуться «с учетом постепенной нормализации обстановки в родном городе», сообщили в правительстве Тамбовской области. Там уточнили, что транспорт для поездки предоставило региональное отделение общественной организации «Российский Красный крест».

Региональные власти напомнили, что первые эвакуированные жители из ДНР и ЛНР прибыли в Тамбовскую область в марте 2022 года, а всего субъект принял почти 4 тыс. человек. Из них около 1,7 тыс. граждан поселили в пунктах временного размещения, а остальные «разместились в частном порядке». Сейчас в Тамбовской области остаются почти 1,7 тыс. жителей новых регионов РФ, из них в ПВР – 757 человек.

Владимир Зоркий