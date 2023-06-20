Объем финансирования нацпроектов в Краснодарском крае в 2023 году достиг 68, 9 млрд рублей

В 2023 году объем финансирования национальных проектов в Краснодарском крае составляет 68,9 млрд руб. За счет данных средств планируют достроить более 50 социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди проектов, которые предстоит выполнить — строительство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, водозаборов, бассейнов, поликлиник, подчеркивает губернатор региона Вениамин Кондратьев. Во избежание рисков с поставками необходимо закупить максимальное количество мебели и оборудования у местных производителей, отметил глава Кубани.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации региона Светлана Герих уточняет, что кассовое исполнение нацпроектов на данный момент составляет около 19 млрд руб. Этот показатель выше уровня 2022 года на 3%. Самые высокие результаты показали нацпроекты «Производительность труда» (99% кассового исполнения), «Малое и среднее предпринимательство (71%) и «Демография» (50%).

«Прошу руководителей краевых органов власти ускорить эту работу и не допускать просрочек», – отметила госпожа Герих.

Для контроля результатов разработан рейтинг реализации национальных проектов в муниципалитетах. В нем учитываются кассовое освоение, своевременность заключение контрактов, достижение контрольных точек и информационное сопровождение. На данный момент среди лидеров — Успенский, Тихорецкий, Ленинградский, Курганинский и Абинский районы.

Олег Исаев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram