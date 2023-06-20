Директора школы в Удмуртии будут судить за приемку неблагоустроенного стадиона за 1,9 млн рублей

Директора образовательного учреждения Глазовского района в Удмуртии будут судить за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщает пресс-служба надзорного органа региона, причиной прокурорской проверки стали работы по благоустройству школьного стадиона в деревне Адам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель учреждения знал, что работы по благоустройству объекта, оговоренные контрактом, не были выполнены в полном объеме. Однако он подписал акты о приемке. В результате местному бюджету причинен ущерб в размере более 1,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.