Набережную Гребного канала перекроют 21 июня из-за соревнований по триатлону

Движение транспорта приостановят 21 июня на участке набережной Гребного канала от улицы Красная Слобода, 10 до улицы Слобода Печеры, 177. Ограничения будут действовать с полуночи до 15:00 из-за соревнований по триатлону. Они проводятся в рамках летних паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

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Стоянка машин будет запрещена. Объехать закрытый участок водители смогут по соседним улицам.

Соревнования летних игр паралимпийцев в 2023 году пройдут в 14 регионах России. Церемония их открытия состоится 20 июня на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде.

Елена Ковалева