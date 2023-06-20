До конца года на Кубани планируют благоустроить 142 зеленые зоны

В Северском, Успенском и Курганинском районах завершили благоустройство общественных территорий. До конца года на Кубани необходимо выполнить работы еще на 142 зеленых зонах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На совещании регионального проектного комитета губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Но в июне сильные дожди в Армавире, Лабинском, Кавказском, Усть-Лабинском и других муниципалитетах скорректировали сроки. С улучшением погоды необходимо оперативно выполнить те работы, что не могли проводить ранее»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что необходимо контролировать работу подрядчиков по всем нацпроектам, чтобы не допускать отставаний от сроков. Первый зампрокурора края Павел Гвоздев отметил, что благодаря взаимодействию органов прокуратуры, краевых и муниципальных властей удается решить общие задачи по реализации нацпроектов.

Татьяна Ручкина

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