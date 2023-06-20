Более 12 тысяч заболеваний впервые выявили в Удмуртии в ходе диспансеризации

В Удмуртии по итогу пяти месяцев диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли почти 150 тыс. жителей. В результате было впервые выявлено больше 12 тыс. случаев заболеваний, сообщает пресс-служба минздрава республики.

В числе обнаруженных заболеваний 3 465 случаев болезней системы кровообращения, 439 случаев сахарного диабета, 114 случаев злокачественных новообразований. 68,4% из них выявили на ранней стадии.

По словам главного внештатного специалиста минздрава Удмуртии по медицинской профилактике Ольги Красновой, жители региона трудоспособного возраста стали более ответственно относиться к прохождению диспансеризации. Так, за пять месяцев более половины прошедших профилактические мероприятия — это работающие граждане.