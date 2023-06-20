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Коммерсантъ FM
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Добыча угля в Ростовской области выросла на 8,4%

С января по май 2023 года угледобывающие компании Ростовской области произвели более 2,5 млн т угля. Это на 8,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

По итогам года показатель достигнет 6 млн т, ожидают в региональном правительстве. Как сказано в сообщении, на увеличение объемов добычи повлияло отсутствие серьезных горно-геологических нарушений в очистных забоях угледобывающих предприятий.

Отмечается, что сейчас власти Ростовской области совместно с минпромторгом России ищут новых покупателей угля в дружественных странах.

Кристина Федичкина

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