Добыча угля в Ростовской области выросла на 8,4%

С января по май 2023 года угледобывающие компании Ростовской области произвели более 2,5 млн т угля. Это на 8,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

По итогам года показатель достигнет 6 млн т, ожидают в региональном правительстве. Как сказано в сообщении, на увеличение объемов добычи повлияло отсутствие серьезных горно-геологических нарушений в очистных забоях угледобывающих предприятий.

Отмечается, что сейчас власти Ростовской области совместно с минпромторгом России ищут новых покупателей угля в дружественных странах.

Кристина Федичкина