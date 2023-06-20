В Новороссийске открыли новый объект энотуризма

В хуторе Дюрсо под Новороссийском открыли новый объект туристического показа. Винодельня «Шато Дюрсо» организует дегустации, обзорные экскурсии, фотосессии и прогулки по винограднику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Винодельня будет организовывать мастер-классы по приготовлению пиццы в итальянской дровяной печи. Там же можно будет увидеть коллекцию ретроавтомобилей и послушать живую музыку, сыгранную на антикварном пианино.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что в отрасль энотуризма стараются вовлечь все больше виноделен. За прошлый год 30 организаций приняли около 200 тыс. человек.

Винодельня «Шато Дюрсо» работает с августа 2022 года. В начале 2023 года она получила первые акцизные марки и запустила продажу базовой линейки собственных вин. В мае компания открыла экскурсионное направление. Для приема туристов в усадьбе работают ресторан, две летние площадки и гостевой дом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», крестьянское фермерское хозяйство «Шато Дюрсо» зарегистрировано в июне 2021 года в хуторе Дюрсо. Главой КФХ является Марина Войс. В 2022 году убытки компании составили 3,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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