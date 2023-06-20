Президент РФ назначил двух новых судей в арбитражный суд Ростовской области

Екатерина Косулина и Ольга Лепилина назначены судьями арбитражного суда Ростовской области по указу президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба суда.

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Госпожа Косулина и госпожа Лепилина приняли присягу 16 июня. Новые судьи назначены на 6-летний срок полномочий.

«Коллектив Арбитражного суда Ростовской области поздравляет Екатерину Олеговну и Ольгу Фёдоровну с назначением на высокую должность и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле отправления правосудия!»,— отмечается в сообщении суда.

Анастасия Назарова