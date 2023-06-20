На Кубани с начала года сдали 2,9 млн квадратных метров жилья

На Кубани с начала 2023 года в эксплуатацию ввели 2,9 млн кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На многоквартирные дома пришлось 1,7 млн кв. м жилой недвижимости, еще 1,1 млн кв. м — на индивидуальное строительство.

Параллельно с возведением жилых домов в крае идет строительство социальных объектов.

«В разных городах и районах края одновременно возводят 38 школ, 31 детский сад, 43 спортивных объекта, а также 19 поликлиник»,— говорится в сообщении.

По итогам января—мая текущего года Краснодарский край занял второе место в РФ, уступив лидерство Московской области (4,9 млн кв. м).

Анастасия Донскова

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