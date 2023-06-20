В Каневском районе при столкновении с автовозом погибли водитель и пассажир легковушки

В Каневском районе произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 20 июня в 9 часов на автодороге «Краснодар—Ейск». Водитель Nissan Sunny совершал обгон по встречной полосе в разрешенном месте. В этот момент он столкнулся с автовозом Mercedes Actros. В результате столкновения на месте ДТП до приезда скорой помощи погибли 52-летний водитель легковушки и его 51-летняя пассажирка.

В ДТП разбираются полицейские. По данному факту ведется следствие.

Татьяна Ручкина

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