В краевом парламенте отменен дистанционный режим работы депутатов

Законодательное собрание Пермского края отменило дистанционный режим работы депутатов, сообщили «Ъ-Прикамье» в аппарате краевого парламента.

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«Решение принято в связи с отменой режима функционирования “Повышенная готовность” для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Дмитрием Махониным»,— пояснили в аппарате.

Дистанционный режим работы был введен в парламенте в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. До последнего времени депутаты заксобрания могли принимать участие в пленарных заседаниях как очно, так и заочно.