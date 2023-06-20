В Челябинске пройдут митинг и выставка памяти Петра Сумина

21 июня на площади перед Историческим музеем Южного Урала, где установлен бюст возглавлявшему Челябинскую область в 1997-2010 годах Петру Сумину, пройдет митинг памяти бывшего главы региона. Запланировано возложение цветов к монументу, а также откроется планшетная выставка «Петр Сумин – народный губернатор». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Колющенко, Коммерсантъ Фото: Анатолий Колющенко, Коммерсантъ

21 июня со дня рождения Петра Сумина исполняется 77 лет. Он дважды избирался на пост губернатора, в 2005 году на посту главы региона его утверждало заксобрание. В 2010 году Петр Сумин не стал подавать заявку на новый срок. Умер в январе 2011 года в возрасте 64 лет.

Памятник Петру Сумину возле Исторического музея Южного Урала установили в 2021 году. «17 лет назад, в июне 2006 года, Петр Иванович на церемонии открытия нового здания Исторического музея отметил, что это не просто знаковое событие, а духовный перелом в отношении к своему прошлому и будущему, к самим себе. Мы помним добрые дела, что сделал Петр Иванович за годы своего губернаторства»,- отмечают в музее.

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