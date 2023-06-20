В Севастополе годовая инфляция ускорилась на 2,6%

Годовая инфляция в Севастополе по итогам мая 2023 года составила 2,63%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южное ГУ Банка России.

Рост цен ускорился из-за сокращения ассортимента некоторых продуктов и увеличения стоимости поставщиков ряда услуг, уточнили в управлении.

В частности, выросли цены на свежую рыбу, поскольку рынок наполнился экспортным предложением. В сфере услуг драйвером роста являются салоны красоты, которые повысили прайс из-за прекращения поставок иностранных уходовых средств.

Дефляция непродовольственных категорий товаров составила 0,34%, услуг — 9,05%.

Анастасия Донскова

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