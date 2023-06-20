На Кубани за неделю выявили 86 новых случаев коронавируса

За прошлую неделю в Краснодарском крае зарегистрировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре заболели 30 человек, в Горячем Ключе — 10, в Новороссийске — семь, Армавире — шесть, в Мостовском районе — пять и в Сочи — четыре. По три новых случая выявили в Геленджике, Кавказском и Усть-Лабинском районах, по два — в Гулькевичском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском и Успенском. По одному заболевшему обнаружили в Абинском, Динском, Ейском, Курганинском и Староминском районах.

На амбулаторном лечении находится 62 человека, в стационарах — 56. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 131 случай COVID. Из них с выздоровлением выписали 351 799 человек, скончались — 11 213 пациентов.

Татьяна Ручкина

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