Табачная компания Philip Morris построит новую фабрику на Украине за $30 млн

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) решила инвестировать более $30 млн в строительство своей новой фабрики во Львовской области Украины. В PMI заявили, что производство будет запущено в первом квартале 2024 года.

«Мы с гордостью сообщаем об этой новой инвестиции в Украину. Наше новое предприятие обеспечит надежную поставку продукции и возможности трудоустройства для украинцев»,— заявил президент европейского подразделения Philip Morris International Массимо Андолина (цитата по сайту компании).

Предполагается, что запуск нового производства «позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем». Подготовительные работы к строительству фабрики начнутся в июле 2023 года. Представители компании добавили, что работать на фабрике будут около 250 человек.

В PMI отмечают, что компания работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более $700 млн. После начала российской военной операции на Украине работа фабрики Philip Morris International в Харьковской области была остановлена из-за обстрелов. В табачной компании пока не готовы возобновить ее работу «по соображениям безопасности».

Александр Кислов