Прокуратура Салавата начала проверку по факту взрыва газа в пятиэтажке

Прокуратура Салавата проводит проверку в связи со взрывом газа в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного дома на Революционной улице в Салавате, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, взрыв произошел сегодня около полудня при проведении ремонтных работ в подсобке. В результате пострадали двое мужчин, один из них доставлен в больницу. Жители квартир не пострадали, эвакуацию не проводили.

На место происшествия выехал прокурор Салавата Артур Гибадуллин. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отмечается в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе МЧС по Башкирии, предварительно, в подсобке во время ремонта рабочий повредил газовую трубу. Несущие конструкции не разрушены, пожара не было. В смежной с подсобкой квартире выбило стекла.

Майя Иванова

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