В Екатеринбурге на торги выставили бывшее офисное здание Уралтрансбанка за 327 млн рублей

В Екатеринбурге на торги выставили 11-этажное офисное здание Уралтрансбанка. Как указано на сайте Российского аукционного дома, к продаже предлагают здание площадью 2,7 тыс. кв. м на ул. Братьев Быковых, 28. В состав лота также входит 823 позиции имущества (мебель, банковское оборудование и другое).

В сообщение к торгам указано, что начальная цена объекта составляет 327,5 млн руб., шаг на повышение — 32,7 млн руб. Имущество ПАО «Уральский Транспортный банк» продают в рамках процедуры банкротства на торгах.

«Территория вокруг здания благоустроена, организованная парковка на прилегающей территории. Помещения в отличном техническом состояние с работоспособными инженерными системами электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализация, пожарная сигнализация. Внутренняя отделка в хорошем состоянии, выполнена из качественных материалов»,— указано в сообщении. Использовать объект, который был построен в 1974 году, предлагают под офисы, социально-досуговое или торговое помещение.

Аукцион пройдет 1 августа, заявки принимают с 20 июня по 27 июля.

Напомним, Уралтрансбанк был одним из старейших региональных банков, создан в 1990 году. Имел филиал в Перми и 45 отделений в 27 городах Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях, ХМАО. По величине активов на октябрь 2018 года занимал 196-е место в банковской системе РФ.

В конце декабря 2018 года банк был признан банкротом. Ранее в том же году ЦБ отозвал у него лицензию за снижение нормативов достаточности капитала и объема собственных средств ниже минимальных значений. По данным ЦБ, банковская организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска с 2017 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте