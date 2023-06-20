Минута молчания пройдет в Удмуртии 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Удмуртии 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени (13:15 по местному времени) состоится акция «Общероссийская минута молчания». Она посвящена памяти защитников отечества, погибших во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

К акции присоединятся ряд магазинов торговых сетей, а также на несколько секунд прекратят движение все трамваи и троллейбусы предприятия «ИжГЭТ». В Ижевске минута молчания будет транслироваться на экранах города, а уличные громкоговорители пробьют шестьдесят ударов