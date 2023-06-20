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Башкирия получит более 155 млн. рублей на обучение работников предприятий ОПК

Согласно распоряжению Правительства России от 14 июня, Башкирии выделят из федерального бюджета 155,3 млн. руб. на обучение 2,63 тыс. работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе правительства республики. По объему привлекаемых на эти цели средств Башкирия занимает первое место среди регионов страны, как и в 2022 году, отмечается в сообщении.

Ранее Башкирии из федерального бюджета выделили на обучение 870 работников предприятий ОПК 51,8 млн руб., но предприятия направили письмо в Роструд с просьбой об увеличении целевого показателя и объемов финансирования.

В прошлом году в рамках программы по снижению напряженности на рынке труда республики из федерального и регионального бюджетов было выделено 191 млн руб.

Майя Иванова

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