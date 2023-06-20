В Ярославской области выявили проблемы с закупками медицинского оборудования

Нацпроект «Здравоохранение» в Ярославской области в 2022 году был исполнен на 82%. Об этом было заявлено на заседании бюджетного комитета областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Департамент здравоохранения ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Департамент здравоохранения ЯО

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как пояснил на заседании комитета директор областного департамента финансов Алексей Долгов, общий объем федерального финансирования регионального здравоохранения упал в связи с завершением пандемии коронавируса. Но, как обратили внимание депутаты, даже выделенные на медицину федеральные средства регион не смог потратить. Так по национальному проекту «Здравоохранение» было освоено 82% федеральных денег.

В департаменте финансов назвали некоторые причины неосвоения средств, пообещав предоставить более полные данные на пленарном заседании областной думы

«Одной из причин были проблемы с закупками. Поиском импортного или замещающего его оборудования. Трудности с проведением аукционов, они проводились не с первого раза. Это основные условия, которые повлияли»,— отметил директор областного департамента финансов Алексей Долгов.

Также по данным Контрольно-счетной палаты региона, которые привели на комитете, департамент дорожного хозяйства по итогам 2022 года не освоил 700 млн руб., департамент строительства Ярославской области — 1 млрд. 154 млн руб. В правительстве ответили, что это связано с переносом сдачи некоторых финансируемых объектов на 2023 год.

Андрей Иванов