Администрация свердловского города выплатит кредит за умершего жителя

Свердловской областной суд обязал администрацию Верхней Салды выплатить кредит умершего горожанина, сообщили в Telegram-канале областного суда. Сумма выплаты в Сбербанк составит 201 тыс. руб.

По данным суда, в 2020 году мужчина оформил кредит в Сбербанке в размере 608,5 тыс. руб. сроком на пять лет, а через год скончался. Умерший не составлял завещание. После его смерти комната площадью 10 кв. м. перешла в собственность муниципалитета, так как дочери умершего не приняли ее в наследство.

Летом 2022 года Сбербанк подал в Верхнесалдинский районный суд иск о взыскании с администрации городского округа задолженности по кредиту умершего в пределах стоимости наследственного имущества. Комнату заемщика банк оценил в 381 тыс. руб. Суд удовлетворил исковые требования, однако «с решением не согласился ответчик и обжаловал его в вышестоящей инстанции — Свердловском областном суде»,— сказано в сообщении.

В апелляционной жалобе ответчик настаивал на том, что кредит должна выплачивать одна из дочерей, «поскольку она забрала из комнаты документы отца и его старый фотоальбом, а значит, фактически приняла наследство».

Суд отверг доводы, так как «документы и фотоальбом не представляют материальной ценности». После этого администрация городского округа усомнилась в оценке стоимости комнаты умершего. Во время судебной оценочной экспертизы установлено, что стоимость комнаты на момент открытия наследства составила 201 тыс. руб. Поэтому суд изменил решение первой инстанции, снизив сумму выплаты по кредиту с 381 тыс. руб.

Полина Хабарова

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