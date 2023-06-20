Аграрии Гиагинского района Адыгеи приступили к уборке ячменя

В Гиагинском районе Адыгеи началась уборка урожая ячменя с площади 2 373 га, сообщает пресс-служба местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района Адыгеи Фото: пресс-служба администрации Гиагинского района Адыгеи

Урожайность на первых 243 га обработанных полей составила 56,4 ц/га. Работы идут в ускоренном режиме, чтобы успеть в период благоприятной погоды.

«В районных хозяйствах стараются провести уборку озимых в кратчайшие сроки и без потерь»,— отмечает пресс-служба администрации.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале также сообщил о старте уборки в Красногвардейском и Шовгеновском районах республики.

Анастасия Назарова