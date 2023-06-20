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Коммерсантъ FM
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Катар подписал второй за год долгосрочный контракт с Китаем на поставки СПГ

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Катарская национальная нефтегазовая компания (QatarEnergy) подписали второй за год долгосрочный контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Ежегодно Китай будет закупать 4 млн тонн СПГ в течение 27 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам генерального директора QatarEnergy, подписание соглашений «еще больше укрепит отношения с одним из самых важных газовых рынков в мире». По оценке Reuters, подписание соглашения вывело Азию на первое место в гонке за обеспечением поставок газа в рамках проекта расширения СПГ-мощностей Катара (по состоянию на начало 2023 года на Азию приходилось более 70% экспорта СПГ Катара). Расширение реализуется на базе ресурсов газа восточной части месторождения Северное — North Field East (NFE). По данным Reuters, CNPC намерена приобрести 5% акций одной из линий СПГ-проекта NFE.

В ноябре 2022 года QatarEnergy подписала соглашение о поставках СПГ с китайской компанией Sinopec. Документ, подписанный сроком на 27 лет, стал самым длительным в истории соглашением о поставках СПГ. В апреле 2023 года Sinopec также получила 5% в проекте строительства 1-й линии СПГ-завода в Катаре.

Проект NFE нацелен на увеличение добычи газа на восточной части месторождения Северное и строительство четыре новых линий завода по сжижению природного газа. Это позволит стране увеличить производство СПГ с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн к 2026 году. Новые мощности планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

Подробнее о ситуации на газовом рынке — в материале «Ъ» «Рынок газа выдохся».

Полина Мотызлевская

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