Бывший отдел МВД в Автозаводском районе отремонтировали под офисы

Как сообщили в минимущества Нижегородской области, найденный министерством инвестор (его имя не разглашается) за свой счет отремонтировал заброшенное двухэтажное здание в Автозаводском районе по адресу Школьная улица, 13. В нем планируется разместить офисы. До того, как это здание было заброшено, в нем располагался отдел милиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Кстати, недалеко на Школьной улице, 9 располагается более крупное заброшенное здание – бывшая школа фабрично-заводского ученичества при Горьковском автозаводе. Ее корпуса давно были переданы в собственность Нижегородской епархии. В 2018 году губернатор Глеб Никитин поручал министерству образования области проработать вопрос с ремонтом здания для организации в нем православной школы. Для финансирования ремонта предлагалось включить этот объект в федеральную программу создания школьных мест. Однако региональному министерству отказали, так как бюджетные средства нельзя расходовать на восстановление объектов недвижимости, не находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Иван Сергеев