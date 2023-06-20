Компания по строительству газопроводов из Новороссийска признана банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию из Новороссийска «Стройгазпроект». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении организации открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утвержден Константин Басалко, член Ассоциации СРО ЦААУ.

«Требования кредиторов принимаются в течение тридцати календарных дней от даты опубликования настоящего объявления»,— говорится в определении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройгазпроект» зарегистрировано в 2010 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Бенефициаром компании является Татьяна Рочева (100%). Выручка организации в 2021 году составила 2,2 млн руб., прибыль — 1,3 млн руб.

С заявлением в суд о признании компании банкротом обратилось ФНС России по городу Новороссийску. Общая сумма долга ООО «Стройгазпроект» перед уполномоченным органом по оплате страховых взносов, обязательных платежей и штрафных санкций составила 489,6 тыс. руб.

Судебное заседание по результатам конкурсного производства назначено на 5 декабря 2023 года.

В 2017 году в поселке Гайдук Новороссийска подрядная организация ООО «Стройгазпроект» завершила строительство газопровода протяженностью почти 14 км за 58 млн руб.

Тат Гаспарян

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