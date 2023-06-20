На Ярославскую область идет гроза

В Ярославской области во второй половине дня 20 июня ожидается гроза с усилением северного ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в региональном департаменте безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В департаменте со ссылкой на метеорологов поясняют, что плохая погода сохранится в вечернее время. Из-за ухудшения погодных условий могут произойти ЧС, связанные с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Алла Чижова