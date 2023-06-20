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Директора компании в Воткинске осудили за неуплату недоимки по налогам на 3 млн рублей

В Удмуртии суд вынес приговор руководителю воткинской коммерческой организации, которого признали виновным в сокрытие средств компании от взыскании недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, директор компании знал о наличии у организации задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. При этом он имел возможность погасить долг, однако вместо этого вел финансово-хозяйственную деятельность через счета третьих лиц, чтобы скрыть средства. В результате этого в бюджетную систему не поступило более 3 млн руб.

Суд назначил мужчине 200 тыс. руб. штрафа.

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