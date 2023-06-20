В Севастополе приговорили экс-начальника КЭЧ за взятку в 9,6 млн рублей к 8 годам колонии строгого режима

Ленинский районный суд города Севастополя признал виновным бывшего начальника квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Согласно приговору, будучи должностным лицом, с 2018 по 2021 год он потребовал с гражданина 9,6 млн руб. за покровительства по службе. Помимо этого, экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе в течение трех лет. При определении приговора суд учет наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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