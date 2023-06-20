В мае текущего года в Башкирии самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам и работе с клиентами (7,9% от всех активных вакансий на 31 мая), сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Второе место заняли продавцы-консультанты и кассиры (7,5%), третье — водители (4,5%).

Популярными также были машинисты и слесари-сантехники (по 3%), разнорабочие и операторы call-центров (по 2,6%), инженеры-конструкторы (2,5%), повара, пекари и кондитеры, сварщики (по 2,3%).

При этом среди соискателей из Башкирии чаще всего встречаются менеджеры по продажам и работе с клиентами (3,9% от всех активных резюме), администраторы (3,2%), инженеры-конструкторы (2,6%), водители (2,5%) и продавцы (2,4%).

Майя Иванова

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