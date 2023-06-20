В ярославском правительстве назвали крупнейших налогоплательщиков

9 предприятий по итогам 2022 года обеспечили поступление в бюджет Ярославской области 22,2 млрд руб. Данные на заседании бюджетного комитета Ярославской областной думы озвучил директор департамента финансов Алексей Долгов.
Правительство Ярославской области
Фото: Ъ-Ярославль
По сведениям депфина крупнейшие налогоплательщики обеспечили 28% налоговых доходов областного бюджета.
«Среди крупнейших налогоплательщиков можно отметить филиал пивоваренной компании "Балтика", "Райффайзенбанк", "Славнефть-ЯНОС", "Сатурн", "Транснефть", "Кордиант", "Р-Фарм", "Ярославский технический углерод" и "Северная железная дорога"»,— рассказал Алексей Долгов.
Поступления от налога на прибыль в областной бюджет составили 24 млрд рублей, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в размере 23 млрд руб. При этом 1,5 млрд. руб. — это НДФЛ с дивидендов, уплаченных физическими лицами, зарегистрированными в Ярославской области.
«Исполнение бюджета Ярославской области показало достаточно большой запас устойчивости. По доходам бюджет исполнен в размере 105,2 млрд руб. или 99% к годовому плану. По расходам в сумме 107,1 млрд руб. или 97% к плановым показателям. Дефицит бюджета составил 1,9 млрд руб.»,— привел Алексей Долгов итоговые показатели областного бюджета за 2022 год.