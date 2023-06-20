Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых оригинальных ювелирных изделиях, создатели которых вдохновлялись космосом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Boucheron Фото: Boucheron

Материал с неплохой концепцией выпустил онлайн-ресурс TrendVision. Как рассказывает автор статьи Дита Каур Диман: «Начиная с 1960-х годов, космическая гонка наложила значительный отпечаток на общество, искусство, дизайн и моду. Исследование космоса вдохновило бесчисленные разработки в области науки и техники. Поворотный момент, когда человек ступил на другую планету, ознаменовал начало новой главы свершений. Будь то первобытное стремление оторваться от своих истоков или желание достичь новых горизонтов, космическая эра изменила представление дизайнеров о мире».

Но за бодрым началом идет не самая интересная подборка трудов этих самых дизайнеров. Причем исторические примеры решили вообще не затрагивать, взяли строго современное — от совершенно монструозного вида часов Qanatti с будто бы украденным у MB&F куполом, но с летательным аппаратом и чем-то, напоминающим экспонат музея геологии под ним, до симпатичных, но вот совсем уже отдалено связанных с космосом украшений Tomasz Donocik.

Давайте исправим это недоразумение и вспомним несколько выдающихся примеров ювелирно-часовой дизайнерской мысли, вдохновленных космосом. Тем более тема-то отличная. Из недавнего прошлого — это, конечно, эстетские часы уже несуществующей марки Бернарда Ледерера BLU с циферблатами из метеорита, а, кроме того, UR-101 от Urwerk, форма корпуса которых вдохновлена первым советским спутником.

Из украшений можно вспомнить много чего. Кометы, звезды и лунные камни — только малая часть. Но все же самый оригинальный пример — от Boucheron. Я про совершенно невероятное колье с аэрогелем, придуманное Клер Шуан. Как рассказывала креативный директор Boucheron, она хотела запечатлеть небо в украшении. Центральным элементом колье Skydrop стал гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Он потребовал надежной защиты — ею стала каплевидная капсула из тонкого горного хрусталя. Просто космос.