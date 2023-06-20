«Биннофарм Групп» открыла дочернюю компанию в Китае

В июне 2023 года в Китайской Народной Республике зарегистрирована дочерняя компания «Биннофарм Групп» Шанхай Биннофарм Чемикал Ко., Лтд., ставшая восьмым по счету офисом, открытым для обеспечения коммерческого присутствия в различных странах мира.



В ближайшей перспективе «Биннофарм Групп» планирует продолжать развивать и укреплять сотрудничество с китайскими поставщиками оборудования, активных фармацевтических субстанций, разработчиками лекарственных средств.

Китайский офис является платформой для развития экспортного направления «Биннофарм Групп» выхода на рынок Китая и в дальнейшем на рынки других стран Юго-Восточной Азии.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Открытие в Китае дочерней компании «Биннофарм Групп» важное событие для компании. Во-первых, это дает возможность гораздо более тесного сотрудничества с китайскими партнерами: поставщиками сырья, оборудования, разработчиками инновационных препаратов. Мы сможем активно расширять и модернизировать производство, наращивать продуктовый портфель, в том числе за счет новых технологий. Во-вторых, рынок Китая, сегодня, один из наиболее перспективных и с точки зрения развития бизнеса по продажам лекарственных препаратов, который позволит нам не просто расти и развиваться быстрее, но и задавать тренды для всего российского фармацевтического рынка».

ООО «Биннофарм Групп»