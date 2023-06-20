В Краснодаре у нелегальных перевозчиков строительного мусора изъяли транспорт

В Краснодаре у троих нелегальных перевозчиков строительного мусора изъяли грузовики. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Злоумышленников выявили на улицах Тургеньева, Северной и на автотрассе М-4 «Дон». Выяснилось, что предприниматели оказывал услуги по вывозу строительного мусора, при этом не имея соответствующих разрешений.

«Правонарушители планировали вывезти мусор на улицу Бородинскую и в район хутора Молькино»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчин составили административные протоколы, по которым предусмотрено наложение штрафов на сумму от 2,5 до 5 тыс. руб. Транспорт предпринимателей изъят до решения суда.

Анастасия Донскова

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