Первый замглавы минтранса Башкирии оспаривает свое отстранение

Судья Ленинского райсуда Уфы Артур Гималетдинов начал рассмотрение жалобы первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене своего временного отстранения от должности.

Как сообщил в суде адвокат господина Жулькова, «на сегодняшний день следственные действия закончены».

«Данная мера была избрана в интересах следствия, Жульков не мог воспрепятствовать производству по делу путем оказания давления либо путем уговоров на подчиненных сотрудников министерства транспорта. Раз предварительное следствие закончено, считаем, что данная мера принуждения отпала»,–– отметил адвокат, назвав постановление следователя незаконным.

Сам следователь, отвечая на вопрос судьи, сказал, что сейчас «идет ознакомление с материалами уголовного дела», а томов всего 13.

Следующее заседание назначено на 26 июня.

Виктора Жулькова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он был задержан в начале ноября прошлого года. Ленинский райсуд Уфы по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца, а неделю спустя ВС Башкирии заменил арест на запрет определенных действий.

Венера Хисамова

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