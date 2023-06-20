Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

Созданный на базе НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») промышленный парк ЗЭМ официально зарегистрирован Минпромторгом. Приказ об этом подписал заместитель главы федерального министерства Василий Осьмаков, сообщают в минпроме Челябинской области.

В региональном министерстве отмечают, что статус технопарка дает промышленной площадке дополнительный импульс для развития, в том числе площадей, которые не задействованы в основном производстве.

«До нас на территории Челябинска не было технопарка, который предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу “одного окна” и который внесен в реестр Минпромторга РФ, - комментирует директор по стратегическому и инновационному развитию «Электромашины» Леонид Зелепухин. – Очень почетно и ответственно стать первой подобной площадкой в регионе. Ведь у нас очень много уникальных компаний с интересными инновационными идеями».

Всего в России создано 109 технопарков, из них соответствие требованиям, необходимым для включение в реестр Минпромторга, подтвердили 13.

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