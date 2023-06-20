В Самаре сотрудник ГИБДД несколько лет брал взятки с подчиненных

В Самаре бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ) и взяточничестве (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщает прокуратура Советского района Самары.

«Судебным следствием установлено, что сотрудник ГИБДД с 2018 года по 2020 год получал от подчиненных периодически по 5 тысяч рублей за общее покровительство по службе, а всего не менее 450 тыс. рублей»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, сообщник полицейского подал в правоохранительные органы заявление о противоправной деятельности компании. Главе организации злоумышленники предложили за 5 млн руб. решить вопрос с прекращением проверки по заявлению.

«Потерпевший, осознав, что его обманывают, обратился в УФСБ России по Самарской области, в связи с чем в ходе оперативного эксперимента деятельность мошенников была пресечена»,— сообщают в прокуратуре.

Бывшему полицейскому назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,2 млн руб. Виновный также лишен права занимать должности в правоохранительных органах и звания «майор полиции». Сообщник экс-правоохранителя приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Сабрина Самедова