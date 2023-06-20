Группу автоугонщиков осудили в Нижегородской области

Городецкий городской суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в отношении 12 жителей региона, обвиненных в кражах и угонах машин, а также подделке автомобильных номеров. В общей сложности им вменили в вину 59 преступных эпизодов, сообщили в областной прокуратуре.

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По фабуле дела в 2018-2019 годах подсудимые в составе преступной группы угоняли на территории региона преимущественно корейские автомобили. Затем они подделывали идентификационные номера машин и продавали их.

В общей сложности участники группы похитили 20 автомобилей на 17 млн руб. Параллельно они обкрадывали гаражи. Решением суда семи фигурантам назначено от 4 до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще трое получили условные сроки. Двоим назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Владимир Зубарев