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Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии выбран плюшевый медведь

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил, что талисманом чемпионата Европы 2024 года стал медведь. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

Фото: UEFA

Фото: UEFA

«Талисман отдает дань уважения популярному плюшевому мишке, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века»,— сказано в пресс-релизе на сайте UEFA.

В течение двух недель на сайте союза будет проводиться голосование за имя талисмана. Можно выбрать из четырех вариантов — Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.

В феврале UEFA и FIFA (Международная федерация футбола) исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров в связи с конфликтом на Украине. Президент UEFA Александр Чеферин призвал не ждать возвращения российских клубов на соревнования до окончания военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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