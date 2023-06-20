Шестерых жителей Удмуртии осудят за организацию проституции в массажном салоне

В Удмуртии перед судом предстанут шестеро местных жителей и уроженцев Пермского края по обвинению в организации занятия проституцией и вовлечении в нее (ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, незаконная организация существовала в Глазове под видом массажного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Установлено, что занятие проституцией организовал 33-летний директор клуба совместно с пятью администраторами. Участники размещали объявления об оказании интимных услуг на радио и в интернете, а также подыскивали девушек. При этом некоторых вовлекали в незаконную деятельность обманом.

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.