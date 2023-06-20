Опубликовано распоряжение главы Башкирии о переносе выходного дня с 24 на 27 июня

В выходной день, 24 июня текущего года, будут привлечены к работе лица, замещающие государственные должности Башкирии, а также лица, замещающие должности государственной гражданской службы республики, которые назначаются и увольняются главой региона. Им будет предоставлен отдых 27 июня. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации республики.

При этом руководители государственных органов должны принять такое же решение в отношении государственных гражданских служащих и других работников соответствующего госоргана.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано привлечь к работе 24 июня муниципальных служащих и других работников муниципалитета с предоставлением отдыха 27 июня.

Работодателям (индивидуальным предпринимателям, физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,) предлагается сделать то же самое.

Как сообщал «Ъ-Уфа», власти Башкирии планировали перенести выходной день с субботы, 24 июня, на вторник, 27 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров вчера на оперативном совещании. Мера связана с проведением Х форума регионов России и Белоруссии, который состоится в Уфе с 26 по 28 июня. На 28 июня также выпадает Курбан-байрам. Перенос выходного позволит, по словам премьер-министра, «разгрузить» город. «Когда гости приедут, часть уфимцев смогут спокойно отдыхать и уехать из города»,— отметил Андрей Назаров.

Майя Иванова

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