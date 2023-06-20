Приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурором Заводского района Саратова стал Артем Мурзаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

33-летний младший советник юстиции получил высшее юридическое образование и работает в прокуратуре с января 2014 года: «Был помощником прокурора Ленинского района г. Саратова, помощником прокурора Саратовского района, заместителем прокурора Саратовского района. С ноября 2020 г. замещал должность прокурора Екатериновского района Саратовской области».

За хорошую работу Артема Мурзакова поощряли Генпрокурор и прокурор Саратовской области.

Дарья Васенина