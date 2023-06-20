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Ярославское УФСБ изъяло 10 тысяч литров нелегального алкоголя

Сотрудники УФСБ России выявили в Ярославском и Гаврилов-Ямском районах два крупных производства, где незаконно производился алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Производство в Ярославском районе

Производство в Ярославском районе

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Производство в Ярославском районе

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

По данным ярославского УФСБ, производства осуществляли свою деятельность без соответствующей лицензии. Сотрудники изъяли свыше 3 тыс. литров этилового спирта и более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Сейчас следователи устанавливают, угрожала ли незаконная деятельность здоровью населения и окружающей среде.

«На основании полученных материалов Следственным Управлением УМВД России по Ярославской области в отношении организаторов преступной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)»,— сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Алла Чижова

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