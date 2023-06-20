Пенсионерку из Башкирии приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство и поджог

Верховный суд Башкирии вынес приговор 69-летней жительнице Кушнаренковского района Анузе Вагидуллиной, обвиняемой в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, (п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех человек (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Суд назначил ей 16 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и СКР по республике, ночью с 18 на 19 мая 2022 года в полуцию поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Кушнаренково, в ходе тушения которого обнаружены тела двоих мужчин, еще трое мужчин с ожогами доставлены в больницу.

Следствие установило, что Ануза Вагидуллина жила у своего 68-летнего знакомого, так как ее дом сгорел в 2018 году. Вечером 18 мая 2022 года в гости к хозяину дома пришли трое мужчин. Компания употребляла алкоголь. Между женщиной и одним из гостей произошла ссора, и мужчины прогнали ее из дома. Обвиняемая ушла, пообещав отомстить. Затем она подожгла покрывало на веранде дома. Огонь разгорелся, в результате хозяин дома и один из гостей 50 лет скончались на месте происшествия, трое мужчин успели выбраться через окно. Они получили ожоги и отравление угарным газом, но остались живы.

Подсудимая, убедившись, что пожар разгорелся, скрылась, но затем вернулась на место преступления, где и была задержана полицейскими. Женщине стояла в толпе и наблюдала за тушением пожара.

В результате пожара уничтожен дом и находящееся в нем имущество общей стоимостью более 1,3 млн руб.

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова

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