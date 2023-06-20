В мае годовая инфляция в Ростовской области снизилась до 3,02% с 3,70% в апреле, сообщает пресс-служба регионального подразделения Центробанка.

По данным ведомства, уровень инфляции в Ростовской области выше, чем в среднем в Южном федеральном округе, где в мае показатель составил 2,66%. Также и в России в целом инфляция в прошлом месяце была ниже — 2,51%.

Ростовское отделение Центробанка сообщает, что стоимость продуктов питания в мае снизилась на 0,26% в годовом выражении после прироста на 1,07% в апреле. Отмечается снижение цен на импортные фрукты и ягоды, замедление темпов роста стоимости охлажденной рыбы и мучных изделий.

Темп роста стоимости непродовольственных товаров в мае сократился до 1,27% после 1,43% в предыдущем месяце. Цены на косметику, бытовую химию, одежду и белье не выросли значительно благодаря увеличению выпуска отечественных товаров, а также дилерским поставкам по альтернативным каналам.

Годовой темп прироста цен на услуги в мае снизился до 11,08% после 11,39% в апреле. В сегменте услуг отмечается снижение темпов роста стоимости работы автомоек, парикмахерских и санаторно-оздоровительных комплексов.

Анастасия Назарова