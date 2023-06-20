Жителя Майкопского района осудили за убийство, совершенное 12 лет назад

Жителя Майкопского района Адыгеи признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РА Фото: пресс-служба СУ СКР РА

В ходе заседания суда было установлено, что в апреле 2010 года мужчина находился на территории садового товарищества «Ягодка» в Майкопском районе. Вместе со своим знакомым злоумышленник проводил время в доме, расположенном неподалеку от угольного цеха. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил оппонента по голове черенком лопаты. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, от которой умер впоследствии. Нападавший решил скрыть следы преступления и оттащил тело убитого в лес, где скинул его в заброшенный колодец.

Останки погибшего нашли только в декабре 2022 года. Следственно-оперативная группа установила личность преступника и задержала его. В ходе следствия мужчина признался в содеянном и дал подробные показания.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на семь лет. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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